Дэмиэн Лиллард: "Юта" в некоторых моментах могла изменить ход игры"

Защитник "Портленда" Дэмиэн Лиллард признался, что в матче регулярного чемпионата НБА с "Ютой" (113:104) был момент, когда соперник мог вырвать победу. Он подчеркнул, что болельщики смогли зарядить команду энергией.

– Были моменты по ходу матча, когда соперник получал импульс и мог изменить ход игры, но мы слышали поддержку фанатов, – цитирует ESPN Лилларда. – Громкая поддержка и аплодисменты – все, что нам нужно. Это быстро нас подстегнуло. Я горжусь, что "Портленд" продолжает свою победную серию в домашних матчах открытия.