14:55 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Дэмиэн Лиллард: "Прямо сейчас "Портленд" играет отстойно"

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Защитник "Портленда" Дэмиэн Лиллард выразил разочарование игрой своей команды на старте сезона. В последнем матче регулярного чемпионата НБА "Портленд" проиграл "Хьюстону" (109:126).

– Прямо сейчас мы играем отстойно, – цитирует ESPN Лилларда. – Все просто. Мы играем плохо. Нужно бороться и двигаться вперед. Нашей команде важно сохранить единство. В этом наше преимущество. Если сохраним единение и останемся позитивными, то рано или поздно игра пойдет. Все будет в порядке, хотя сейчас ситуация расстраивает.

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