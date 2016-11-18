Дэмиэн Лиллард: "Прямо сейчас "Портленд" играет отстойно"

Защитник "Портленда" Дэмиэн Лиллард выразил разочарование игрой своей команды на старте сезона. В последнем матче регулярного чемпионата НБА "Портленд" проиграл "Хьюстону" (109:126).

– Прямо сейчас мы играем отстойно, – цитирует ESPN Лилларда. – Все просто. Мы играем плохо. Нужно бороться и двигаться вперед. Нашей команде важно сохранить единство. В этом наше преимущество. Если сохраним единение и останемся позитивными, то рано или поздно игра пойдет. Все будет в порядке, хотя сейчас ситуация расстраивает.