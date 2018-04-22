Дэмиэн Лиллард: "Не представляю, как Дэвис с его отличной игрой так долго обходился без плей-офф"

Разыгрывающий "Портленда" Дэмиэн Лиллард похвалил лидера "Нью-Орлеана" Энтони Дэвиса за игру в серии плей-офф НБА между этими командами. Победив в четвертом матче со счетом 131:123, "Нью-Орлеан" выиграл серию (4-0) впервые за десять лет.

– Я не представляю, как можно столько лет проводить в клубе, не имея возможности играть в плей-офф, обладая при этом такой классной игрой, – цитирует AFP Лилларда. – Так что поздравляю его. Хотелось бы, конечно, чтобы этот успех случился не в матчах с нами, но ничего не поделаешь. Нужно уметь признавать поражение.