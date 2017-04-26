Дэмиан Лиллард: "Желание обыграть "Голден Стэйт" становится навязчивой идеей"

Разыгрывающий "Портленда" Дэмиэн Лиллард подчеркнул, что не может назвать этот сезон однозначно успешным. При этом он подчеркивает: команда прибавила. "Трэйл Блэйзерс" уступила в первом раунде плей-офф НБА "Голден Стэйт" со счетом 0-4.

– Не сказал бы, что этот сезон получился успешным, – приводит ESPN слова Лилларда. – Мы прошли проверку и показали, кем являемся на самом деле. Команда сражалась. Это был сезон роста и развития.

Что касается "Голден Стэйт", но желание их обыграть становится навязчивой идеей. Если мы хотим достичь нашей цели, то должны стремиться пройти эту команду.