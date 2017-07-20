Демарре Кэрролл: "Было ощущение, что я не вписывался в игру "Торонто"

Форвард "Бруклина" Демарре Кэрролл поблагодарил генерального менеджера "Торонто" Масаи Уджири за помощь в его обмене из канадской команды. Также он отметил, что игра "Нетс" подходит ему гораздо лучше модели "Рэпторз".

– Да, я рад воссоединиться с Кенни Аткинсоном, – цитирует New York Post Кэрролла. – Чувствую себя так, словно обрел семью. Здесь мое место, и мне здесь комфортно. Что мне больше всего нравится в Кенни, он понимает игроков. Несколько лет он выступал за океаном и развил свои навыки коммуникации – в этом аспекте он один из лучших в лиге. Кенни умеет выжимать максимум из игроков.

Я действительно не слишком уютно чувствовал себя в "Торонто". С меня хватит "айзо"-баскетбола, командная игра – моя сильная сторона. У "Рэпторз" есть два отличных игрока, которые участвуют в Матчах звезд. Через них и строится игра. Так они играли и до моего прихода, будут играть и в следующем сезоне.

Я обязан Масаи – он помог мне найти новую команду. Я ведь пришел из системы "Атланты", где все построено на движении мяча. Было ощущение, что я не вписываюсь в игру "Торонто". Я не играю изоляции. Я – "ролевик", и главное для меня, чтобы команда двигалась и делилась мячом. Массаи – отличный парень и прекрасный менеджер. В конце сезона мы все обсудили и пришли к совместному решению.

Был ли я недоволен отношением ко мне в "Торонто"? Без комментариев, оставлю этот вопрос на другой раз.