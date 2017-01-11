Демаркус Казинс: "Я люблю "Сакраменто"

Центровой "Сакраменто" Демаркус Казинс заявил, что хочет продолжить карьеру в составе "Кингз". Ранее появилась информация, что 26-летний баскетболист планирует заключить новый контракт с клубом на 207 миллионов долларов.
"Хочу ли я дальше играть в "Сакраменто"? Да, я люблю "Сакраменто" и хочу быть здесь", – цитирует ABC Казинса.
Отметим, что после этого центровой задал вопрос журналистам о том, хотят ли они видеть его в "Кингз", и получил отрицательный ответ.
VIDEO: DeMarcus Cousins on Kings win over Pistons, his lack of rebounding of late & wanting to remain in Sacramento https://t.co/mmQlSXjtdB pic.twitter.com/L6Els91wZy– Sean Cunningham (@SeanCunningham) 11 января 2017 г.