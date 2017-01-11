16:39 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Демаркус Казинс: "Я люблю "Сакраменто"

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Центровой "Сакраменто" Демаркус Казинс заявил, что хочет продолжить карьеру в составе "Кингз". Ранее появилась информация, что 26-летний баскетболист планирует заключить новый контракт с клубом на 207 миллионов долларов.

"Хочу ли я дальше играть в "Сакраменто"? Да, я люблю "Сакраменто" и хочу быть здесь", – цитирует ABC Казинса.

Отметим, что после этого центровой задал вопрос журналистам о том, хотят ли они видеть его в "Кингз", и получил отрицательный ответ.

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Материалы REN-TV

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