Демаркус Казинс: "Я люблю "Сакраменто"

Центровой "Сакраменто" Демаркус Казинс заявил, что хочет продолжить карьеру в составе "Кингз". Ранее появилась информация, что 26-летний баскетболист планирует заключить новый контракт с клубом на 207 миллионов долларов.

"Хочу ли я дальше играть в "Сакраменто"? Да, я люблю "Сакраменто" и хочу быть здесь", – цитирует ABC Казинса.

Отметим, что после этого центровой задал вопрос журналистам о том, хотят ли они видеть его в "Кингз", и получил отрицательный ответ.