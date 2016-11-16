Демар Дерозан сравнил себя с Нео из "Матрицы"

Защитник "Торонто" Демар Дерозан отметил, что очень тщательно готовится к матчам в нынешнем сезоне. Сегодня ночью "Рэпторс" предстоит встреча с "Кливлендом", начало – в 03.00 по московскому времени. Напомним, что эти команды встречались в финале Восточной конференции в прошлом сезоне.

– Я словно Нео из "Матрицы", – цитирует Toronto Star Дерозана. – Я смотрю очень много видео, изучаю каждый угол, каждое действие в обороне, своих соперников. Даже в ночь перед играми. Понимание, кто будет противостоять тебе – большой парень или маленький – все это помогает психологически подготовиться. Все расставляется по полочкам.

Если честно, мне без разницы, открыт ли я, когда совершаю бросок, или передо мной есть противник. Однажды меня спросили, как мне удается совершать так много сложных бросков. И я честно сказал, что не думаю о том, пытаются ли меня заброкировать. Моя работа – пытаться забросить мяч в кольцо в любой ситуации.