Демар Дерозан: "Росс своим данком просто хотел стать знаменитым в Instagram"

Атакующий защитник "Торонто" Демар Дерозан заявил, что его партнер по команде Терренс Росс исполнил эффектный данк в матче регулярного чемпионата с "Портлендом" просто, чтобы прославиться в социальных сетях. 25-летний американец во время исполнения броска сверху исполнил разворот на 360 градусов, что свойственно в основном выставочным играм.

– Он просто хотел стать знаменитым в Instagram, попасть в подборку лучших моментов и все такое прочее, – цитирует CBS Sports Дерозана. - Но такие вещи заставляют игроков на скамейке вскочить на ноги.