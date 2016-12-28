08:37 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Демар Дерозан: "Росс своим данком просто хотел стать знаменитым в Instagram"

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Атакующий защитник "Торонто" Демар Дерозан заявил, что его партнер по команде Терренс Росс исполнил эффектный данк в матче регулярного чемпионата с "Портлендом" просто, чтобы прославиться в социальных сетях. 25-летний американец во время исполнения броска сверху исполнил разворот на 360 градусов, что свойственно в основном выставочным играм.

– Он просто хотел стать знаменитым в Instagram, попасть в подборку лучших моментов и все такое прочее, – цитирует CBS Sports Дерозана. - Но такие вещи заставляют игроков на скамейке вскочить на ноги.

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