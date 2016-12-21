"Дарюшафака" Блатта обыграла "Фенербахче" в Евролиге

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Дарюшафака" на чужой площадке обыграла в дерби "Фенербахче" – 71:64. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Уилл Клайберн, набравший 20 очков. Для команды Дэвида Блатта эта победа стала седьмой в 13 играх турнир.

"Дарюшафака" идет седьмой в свободной турнирной таблице "регулярки". "Фенербахче" – пятый, выиграв на один матч больше.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Фенербахче" (Турция) – "Дарюшафака" (Турция) – 64:71 (18:20, 17:17, 13:13, 16:21)

Ф: Слоукас (16), Удо (15 + 7 подборов), Диксон (10).

Д: Уилбекин (22), Клайберн (20 + 7 подборов), Уонамейкер (12).