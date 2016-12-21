23:05 21 декабря | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Дарюшафака" Блатта обыграла "Фенербахче" в Евролиге

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Дэвид БЛАТТ."Здесь он такая же звезда, как Леброн Джеймс". Дэвид Блатт в изгнании

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Дарюшафака" на чужой площадке обыграла в дерби "Фенербахче" – 71:64. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Уилл Клайберн, набравший 20 очков. Для команды Дэвида Блатта эта победа стала седьмой в 13 играх турнир.

"Дарюшафака" идет седьмой в свободной турнирной таблице "регулярки". "Фенербахче" – пятый, выиграв на один матч больше.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Фенербахче" (Турция) – "Дарюшафака" (Турция) – 64:71 (18:20, 17:17, 13:13, 16:21)

Ф: Слоукас (16), Удо (15 + 7 подборов), Диксон (10).

Д: Уилбекин (22), Клайберн (20 + 7 подборов), Уонамейкер (12).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Lemonio

а причем здесь раздел "НБА", когда это Евролига?

09:07

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