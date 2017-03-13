Дарко Миличич: "Не верю, что Теодосич заиграет в НБА"

Экс-игрок "Детройта", "Орландо", "Мемфиса", "Нью-Йорка", "Миннесоты", "Бостона" и сборной Сербии Дарко Миличич заявил, что не видит разыгрывающего ЦСКА Милоша Теодосича в НБА. Он отметил, что защитнику помешает нехватка атлетизма.

– Теодоси может пойти по пути Йокича, но с такой же вероятностью с ним произойдет то же, что с Бьелицей или Марьяновичем. Лично я не верю, что Милош физически сможет заиграть в НБА, – цитирует B92 Миличича. – Он – невероятный плеймейкер, блестящий распасовщик, видит площадку, как никто другой. Он обладает отличным трехочковым броском, но не будем забывать, что разыгрывающие в НБА – настоящие монстры.

Я видел множество игроков с такой конституцией, как у Тео, соперники будут просто продавливать их в посте, как это например, делает Уэстбрук. Психологически он готов играть где угодно, но нехватка атлетизма, на мой взгляд, помешает ему. Читал, что Милош согласится на переход только в ту команду, где гарантированно будет играть. Но я не верю, что хоть одна команда в НБА может это сделать.