Дарко Миличич: "Когда меня выбрали на драфте под вторым номером, я решил, что я – посланник божий"

Экс-игрок "Детройта", "Орландо", "Мемфиса", "Нью-Йорка", "Миннесоты", "Бостона" и сборной Сербии Дарко Миличич признался, что допустил множество ошибок на старте своей карьеры в НБА. "Пистонз" выбрали серба под общим вторым номером на драфте-2003. Сам центровой отметил, что он оказался совершенно не готов к требованиям этой лиги.

– Сейчас я бы многое сделал по-другому, – цитирует B92 Миличича. – Да, я попал в команду, которая боролась за титул и строилась вокруг ветеранов, что вообще редко бывает с игроками, выбранными под вторым пиком. Но это было бы поиском оправданий. Получил ты шанс или нет, ты – молодой игрок и должен доказывать все на тренировках, дожидаясь возможности.

Но тогда у меня было неправильное отношение ко всему. Я думал, что, будучи игроком из Европы, выбранным вторым на драфте, я являюсь посланником божьим. Я принимал неверные решения, дрался, напивался перед тренировками. Мне было наплевать на всех, но, на самом деле, я плевал сам на себя.

Я сам виноват в своих проблемах. Я играл не за команду, а сам за себя. Я даже не пытался прислушаться к своим критикам, я слушал только свое эго. В один вечер я хочу потешить свое эго и поэтому выхожу против, например, Данкана или Газоля и разрываю их, показываю хорошую игру. Но на следующий день у нас не слишком важный матч, я выхожу против центрового, который раз в десять слабее, меня, и все ждут, что снова сыграю на том же уровне, обрету наконец стабильность. Но этого не происходило. Я просто не хотел выкладываться.

Так что да, проблема была во мне. Возможно, все это привело к тому, что я, по сути, стал ненавидеть эту игру. Я не получал от нее удовольствия. Бывали случаи, когда я выходил на паркет (пусть это, к сожалению, случалось и не так уж часто) и набирал 20 очков, после чего мог сказать: "Когда уже этот матч закончится? Надоело, пойдем домой".

Моя карьера с самого начала, с момента приезда в США, пошла не туда. Конечно, можно сказать, что я был слишком молод. Очевидно, я был не готов. Но я сам выбрал этот путь.