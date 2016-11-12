Дарио Шарич: "Однажды Эмбиид станет MVP"

Форвард "Филадельфии" Дарио Шарич рассыпался в похвалах своему одноклубнику Джоэлю Эмбииду. В нынешнем сезоне, который является для него дебютным, центровой "76-х" в восьми играх в среднем набирает 18,8 очка, делая 6,8 подбора и 2,3 передачи.

– Он и сейчас хорош, но однажды Джоэль станет настоящей звездой, – цитирует пресс-служба клуба Шарича. – Он может принять участие в 10, 12 или даже 15 Матчах звезд. Однажды он станет MVP, просто потому что этот парень действительно способен на такое. Я очень рад, что мне выпала возможность играть вместе с ним.