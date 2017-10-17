Данте Экзам перенесет операцию на плече и может пропустить весь сезон

Разыгрывающий "Юты" Данте Экзам с большой долей вероятности пропустит предстоящий сезон НБА. Как сообщает пресс-служба "Джаз", 22-летний игрок принял решение провести операцию по стабилизации сустава левого плеча. Операция должна пройти 24 октября в Лос-Анджелесе.

Напомним, Экзам получил травму плеча в предсезонном матче против "Финикса" (112:101) после неудачного падения. В прошлом сезоне он провел 66 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 6,2 очка, делая 2,0 подбора и отдавая 1,7 передачи.

Баскетболист уже пропускал весь сезон-2015/16 после разрыва крестообразных связок.