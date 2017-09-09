Данкан финансово поможет Виргинским островам в ликвидации последствий урагана "Ирма"

Бывший центровой "Сан-Антонио", уроженец Американских Виргинских островов, Тим Данкан пожертвовал 250 тысяч долларов на ликвидацию последствий урагана "Ирма" на исторической родине. Экс-баскетболист призвал общественность поддержать его инициативу и помочь людам, оказавшимся в сложной ситуации.

- Я пожертвовал 250 тысяч долларов сегодня, - написал Данкан на сайте The Players’ Tribune. -Обещаю, что буду повторять каждое ваше пожертвование вплоть до 1 миллиона долларов.

По данным СМИ, общий ущерб от урагана оценивается в 10 миллиардов долларов, а его жертвами стали 25 человек. Кроме того, 9 миллионов человек в результате стихийного бедствия могут лишиться света и электричества.