"Даллас" взял верх над "Мемфисом"

"Даллас" переиграл "Мемфис" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 104:100. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Гризлиз" Майк Конли, набравший 30 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Мемфис" – 104:100 (20:22, 31:28, 28:22, 25:28)

Д: Карри (24), Барнс (18), Феррел (17).

М: Конли (30), Рэндолф (24 + 10 подборов), М. Газоль (13).

"Юта" "Бруклин" – 112:97 (38:26, 22:25, 28:19, 24:27)

Ю: Хилл (34), Фэйворс (19 + 12 подборов), Хэйворд (12).

Б: Эйси (18), Лопес (17), Килпатрик (10).