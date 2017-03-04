07:33 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Даллас" взял верх над "Мемфисом"

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"Даллас" переиграл "Мемфис" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 104:100. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Гризлиз" Майк Конли, набравший 30 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Мемфис" – 104:100 (20:22, 31:28, 28:22, 25:28)

Д: Карри (24), Барнс (18), Феррел (17).

М: Конли (30), Рэндолф (24 + 10 подборов), М. Газоль (13).

"Юта" "Бруклин" – 112:97 (38:26, 22:25, 28:19, 24:27)

Ю: Хилл (34), Фэйворс (19 + 12 подборов), Хэйворд (12).

Б: Эйси (18), Лопес (17), Килпатрик (10).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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БигБосс

Дирк! Еще 3 игры и тридцатник долгожданный! Максимум 4.

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