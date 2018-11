"Даллас" проиграл шестой матч кряду

Allonzo Trier goes for 14 in the 4th (23 total) as the @nyknicks pick up a W in Dallas!#NewYorkForever 118 | #MFFL 106



Tim Hardaway Jr: 18 PTS, 4 3PM

Mitchell Robinson: 13 PTS, 10 REB

Luka Doncic: 18 PTS, 9 REB, 6 AST pic.twitter.com/eOkEV0UIyA