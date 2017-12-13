"Даллас" переиграл "Сан-Антонио", несмотря на возвращение Кавая Леонарда

"Даллас" на своем паркете обыграл "Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Ламаркус Олдридж, записавший на свой счет 23 очка, 13 подборов и 2 результативные преедачи. Отметим, что эта игра стала первой в сезоне для лидера "Шпор" Кавая Леонарда, пропустившего начало чемпионата из-за травмы. Форвард отметился 13 очками.

НБА

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Сан-Антонио" - 95:89 (30:23, 16:21, 21:25, 28:20)

Д: Х. Барнс (17), Бареа (16), Феррел (16).

С: Олдридж (23 + 13 подборов), Гэй (21), К. Леонард (13).