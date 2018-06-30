12:23 | Баскетбол — НБА

"Даллас" отказался от опции в контракте Новицки по договоренности с игроком


"Даллас" и форвард Дирк Новицки договорились об отказе от опции в контракте игрока, сообщает ESPN.

 Согласно опции, немцу полагалась зарплата в пять миллионов долларов за следующий сезон. Клуб пошел на такой шаг, чтобы уменьшить зарплатную ведомость и выйти на рынок свободных агентов. Если они потратят все имеющиеся деньги, то в виде исключения смогут подписать контракт с немцем, который предусматривает зарплату в 4,4 миллиона за сезон.

 40-летний баскетболист в прошлом сезоне провел 77 матчей за "Даллас", в которых в среднем набирал 12 очков, делал 5,7 подбора и 1,6 передачи.

 

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https://www.sport-express.ru/basketball/nba/

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