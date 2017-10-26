"Даллас" одержал первую победу в сезоне

"Даллас" на своей площадке обыграл "Мемфис" со счетом 103:94 в матче регулярного чемпионата НБА. Для "Маверикс" это первая победа на старте сезона.

В составе победителей 19 очков набрал Деннис Смит, на счету ветерана клуба Дирка Новицки 13 очков и 5 подборов. У "Мемфиса" дабл-дабл сделал Марк Газоль (26 очков и 11 подборов), 21 очко у Майка Конли.

НБА

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Мемфис" – 103:94 (32:18, 25:31, 22:23, 24:22)

Д: Смит (19), Мэттьюс (16), Барнс (15)

М: Газоль (26 + 11 подборов), Конли (21), Эванс (13)