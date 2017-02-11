Дабл-даблы Уолла, Морриса и Гортата помогли "Вашингтону" обыграть "Индиану"

"Вашингтон" обыграл "Индиану" в матче регулярного чемпионата НБА - 112:107. По дабл-даблу в этой встрече оформили Джон Уолл, Маркифф Моррис и Марчин Гортат.

В еще одном поединке "Нью-Орлеан" одержал победу над "Миннесотой" - 122:106. В составе "Пеликанс" отличился Энтони Дэвис, набравший 42 очка и сделавший 13 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Нью-Орлеан" - 106:122 (40:28, 25:33, 24:37, 17:24)

М: Таунс (36), Уиггинс (29), Рубио (15+12 подборов).

Н: Дэвис (42+13 подборов), Холидэй (25+12 передач), Каннингем (12).

"Вашингтон" - "Индиана" - 112:107 (33:27, 26:32, 27:22, 26:26)

В: Уолл (26+14 передач), Моррис (26+10 подборов), Бил (20), Гортат (14+16 подборов).

И: Джордж (31), Серафин (16), Тернер (10).