Дабл-даблы Рэндла и Кларксона помогли "Лейкерс" обыграть "Нью-Йорк"

"Лейкерс" на своем паркете переиграл "Нью-Йорк" в матче регулярного чемпионата НБА. Это вторая подряд победа команды из Лос-Анджелеса.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Джордан Кларксон, оформивший дабл-дабл.

"Лейкерс" идет на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции, а "Никс" - на 10-м в Восточной.

НБА

Регулярный чемпионат

"Лейкерс" - "Нью-Йорк" - 127:107 (30:29, 37:34, 30:26, 30:18)

Л: Клакрсон (29 + 10 передач), Рэндл (27 + 12 подборов), Кузма (15)

Н: Бизли (17), Порзингис (17), Хардуэй (17)