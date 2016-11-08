Дабл-даблы Кантера, Сабониса и Уэстбрука принесли "Оклахоме" победу над "Майами"

В матче регулярного чемпионата НБА "Оклахома-Сити" обыграла "Майами" со счетом 97:85. Отметим, что сразу трое игроков хозяев отметились дабл-даблами: Энес Кантер (24 + 10 подборов), Домантас Сабонис (15 + 10 подборов) и Расселл Уэстбрук (14 + 11 передач).

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" – "Майами" – 97:85 (39:28, 16:19, 28:14, 14:24)

О: Кантер (24 + 10 подборов), Оладипо (17), Сабонис (15 + 10 подборов), Уэстбрук (14 + 11 передач).

М: Джонсон (18), Драгич (11), Рид (11), Бэббит (11), Джонсон (10).