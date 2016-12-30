Дабл-даблы Ирвинга, Лава и Джеймса помогли "Кливленду" обыграть "Бостон"

"Кливленд" на своей площадке в матче регулярного чемпионата НБА обыграл "Бостон". По дабл-даблу в этом поединке на свой счет записали игроки "Кавальерс" Кайри Ирвинг, Кевин Лав и Леброн Джеймс.

"Юта" обыграла "Филадельфию" со счетом 100:83, а "Финикс" был сильнее "Торонто" - 99:91.

НБА

Регулярный сезон

"Кливленд" - "Бостон" - 124:118 (32:25, 34:34, 35:24, 23:35)

К: Ирвинг (32+12 передач), Лав (30+15 подборов), Джеймс (23+11 передач).

Б: Томас (31), Брэдли (23), Краудер (13).

"Юта" - "Филадельфия" - 100:83 (22:24, 27:27, 21:23, 30:9)

Ю: Хилл (21), Худ (20), Хэйворд (20).

Ф: Ильясова (16+12 подборов), Ноэл (14), Шарич (14).

"Финикс" - "Торонто" - 99:91 (16:18, 26:22, 34:22, 23:29)

Ф: Бледсоу (22+10 передач), Букер (19), Такер (14).

Т: Дерозан (24), Лоури (24), Джозеф (15).