Дабл-даблы Гордона и Вучевича принесли "Орландо" победу над "Атлантой"

"Орландо" на своем паркете в овертайме выиграл у "Атланты" в матче регулярного чемпионата НБА. Дабл-даблами в составе хозяев отметились форварды Аарон Гордон и Никола Вучевич.

НБА

Регулярный чемпионат

"Орландо" - "Атланта" - 110:106 ОТ (31:23, 13:29, 30:27, 22:17, 14:10)

О: Фурнье (27), Гордон (24 + 15 подборов), Вучевич (22 + 16 подборов)

А: Шредер (26), Принс (19), Кавано (13)