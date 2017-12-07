Дабл-даблы Гордона и Вучевича принесли "Орландо" победу над "Атлантой"

"Орландо" на своем паркете в овертайме выиграл у "Атланты" в матче регулярного чемпионата НБА. Дабл-даблами в составе хозяев отметились форварды Аарон Гордон и Никола Вучевич.
НБА
Регулярный чемпионат
"Орландо" - "Атланта" - 110:106 ОТ (31:23, 13:29, 30:27, 22:17, 14:10)
О: Фурнье (27), Гордон (24 + 15 подборов), Вучевич (22 + 16 подборов)
А: Шредер (26), Принс (19), Кавано (13)
D.J. Augustin sends the game to OT for the @OrlandoMagic! #PureMagic pic.twitter.com/gGZU6zDcLX– NBA (@NBA) 7 декабря 2017 г.