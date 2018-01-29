Дабл-даблы Джеймса и Лава принесли "Кливленду" победу над "Детройтом"

"Кливленд" на своем паркете обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НБА. Дабл-даблами в составе "Кавальерс" отметились Леброн Джеймс и Кевин Лав. "Пистонз" проиграл восьмую встречу кряду.

В других встречах "Оклахома-Сити" благодаря дабл-даблу Расселла Уэстбрука переиграла "Филадельфию", "Торонто" выиграл у "Лейкерс", несмотря на дабл-дабл Джулиуса Рэндла, а "Сан-Антонио" одолел "Сакраменто".

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" - "Детройт" - 121:104 (33:28, 25:33, 32:26, 31:17)

К: Джеймс (25 + 14 передач), Лав (20 + 11 подборов), Смит (15)

Д: Харрис (20), Толливер (20), Дрэммонд (17 + 11 подборов)

"Оклахома-Сити" - "Филадельфия" - 122:112 (31:29, 26:29, 35:25, 30:29)

О: Уэстбрук (37 + 14 передач), Джордж (31), Адамс (20 + 13 подборов)

Ф: Эмбиид (27 + 10 подборов), Симмонс (22), Шарич (16)

"Торонто" - "Лейкерс" - 123:111 (28:21, 31:28, 32:28, 32:34)

Т: Ванвлит (25), Дерозан (19), Лаури (14 + 11 подборов)

Л: Рэндл (17 + 10 подборов), Кларксон (17), Колдуэлл-Поул (16)

"Сан-Антонио" - "Сакраменто" - 113:98 (29:22, 20:28, 30:19, 34:29)

Сан: Форбс (23), Джинобили (15), Олдридж (15)

Сак: Фокс (26), Картер (21), Хилл (19)