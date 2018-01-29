Дабл-даблы Джеймса и Лава принелси "Кливленду" победу над "Детройтом"

"Кливленд" на своем паркете обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НБА. Дабл-даблами в составе "Кавальерс" отметились Леброн Джеймс и Кевин Лав. "Пистонз" проиграл восьмую встречу кряду.
В других встречах "Оклахома-Сити" благодаря дабл-даблу Расселла Уэстбрука переиграла "Филадельфию", "Торонто" выиграл у "Лейкерс", несмотря на дабл-дабл Джулиуса Рэндла, а "Сан-Антонио" одолел "Сакраменто".
НБА
Регулярный чемпионат
"Кливленд" - "Детройт" - 121:104 (33:28, 25:33, 32:26, 31:17)
К: Джеймс (25 + 14 передач), Лав (20 + 11 подборов), Смит (15)
Д: Харрис (20), Толливер (20), Дрэммонд (17 + 11 подборов)
"Оклахома-Сити" - "Филадельфия" - 122:112 (31:29, 26:29, 35:25, 30:29)
О: Уэстбрук (37 + 14 передач), Джордж (31), Адамс (20 + 13 подборов)
Ф: Эмбиид (27 + 10 подборов), Симмонс (22), Шарич (16)
"Торонто" - "Лейкерс" - 123:111 (28:21, 31:28, 32:28, 32:34)
Т: Ванвлит (25), Дерозан (19), Лаури (14 + 11 подборов)
Л: Рэндл (17 + 10 подборов), Кларксон (17), Колдуэлл-Поул (16)
"Сан-Антонио" - "Сакраменто" - 113:98 (29:22, 20:28, 30:19, 34:29)
Сан: Форбс (23), Джинобили (15), Олдридж (15)
Сак: Фокс (26), Картер (21), Хилл (19)
Дополнительная информация
- Леброн Джеймс
- Кливленд Кавальерс
- Лос-Анджелес Лейкерс
- Рассел Уэстбрук
- Торонто Рэпторз
- Филадельфия 76
- Оклахома-Сити Тандер
- Детройт Пистонз
- Сан-Антонио Спэрс
- Сакраменто Кингз
- Кевин Лав