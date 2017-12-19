Дабл-дабла Джордана не хватило "Клипперс" для победы над "Сан-Антонио"

"Сан-Антонио" переиграл "Клипперс" в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече "Даллас" проиграл "Финиксу".

Дабл-даблом в составе "Клипперс" отметился центровой Деандре Джордан - 13 очков и 14 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Сан-Антонио" - "Клипперс" - 109:91 (31:17, 26:32, 28:21, 24:21)

С: Олдридж (19), Паркер (16), Джинобили (13)

К: Джордан (13 + 14 подборов), Уилсон (13), Риверс (12)

"Даллас" - "Финикс" - 91:97 (22:25, 28:24, 25:19, 16:29)

Д: Барнс (26), Харрис (14), Феррел (13)

Ф: Уоррен (19), Кэнан (17), Лень (14)