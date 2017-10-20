Дабл-дабл Валанчюнаса помог "Торонто" обыграть "Чикаго"

"Торонто" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НБА. Команды провели первый матч в этом сезоне.

В составе "Рэпторз" лучшим стал литовский центровой Йонас Валанчюнас, записавший на свой счет 23 очка и 15 подборов. 22 очка на счету Си. Джей. Майлз. У "Буллз" 18 очков и 8 подборов сделал Робин Лопез, 17 очков на счету Лаури Маркканена.

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Чикаго" – 117:101 (25:23, 33:14, 26:27, 33:37)

Т: Валанчюнас (23 + 15 подборов), Майлз (22), Пауэлл (15)

Ч: Лопез (18 + 8 подборов), Маркканен (17 + 8 подборов), Холидэй (15)