Дабл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" обыграть "Торонто"

"Оклахома-Сити" на своем паркете переиграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НБА. В составе хозяев дабл-даблом отметился разыгрывающий Расселл Уэстбрук.

В других встречах "Чикаго" выиграл у "Нью-Йорка", а "Миннесота" в овертайме обыграла "Денвер".

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" - "Торонто" - 124:107 (32:38, 34:25, 36:25, 22:19)

О: Джордж (33), Уэстбрук (30 + 13 передач), Адамс (18), Энтони (18)

Т: Майлз (20), Валанчюнас (16), Дерозан (15)

"Чикаго" - "Нью-Йорк" - 92:87 (17:28, 32:24, 22:21, 21:14)

Ч: Данн (17), Маркканен (12), Холидэй (11)

Н: Порзингис (23), Ли (17), Джек (11)

"Миннесота" - "Денвер" - 128:125 ОТ (35:23, 36:35, 17:24, 26:32, 14:11)

М: Батлер (39), Уиггинс (21), Гибсон (20), Таунс (14 + 13 подборов)

Д: Бартон (28), Лайлс (23 + 10 подборов), Йокич (22)