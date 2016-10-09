Дабл-дабл Таунса позволил "Миннесоте" переиграть "Майами"

"Миннесота" взяла верх над "Майами" в предсезонном матче со счетом 109:100. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Тимбервулвз" Карл Энтони Таунс, набравший 20 очков и сделавший 10 подборов.

НБА

Предсезонные матчи

"Майами" – "Миннесота" – 100:109 (23:23, 39:24, 23:41, 15:21)

Май: Уайтсайд (17 + 12 подборов), Драгич (16), Уэйтерс (14), Уильямс (14).

Мин: Таунс (20 + 10 подборов), Уиггинс (19), Мухаммад (14), Бьелица (12).

"Сан-Антонио" – "Атланта" – 102:91 (26:21, 26:24, 26:23, 25:24)

С: Паркер (15), Леонард (14), Олдридж (14), Джинобили (11).

А: Принс (13), Дилэйни (13), Хамфрис (11).