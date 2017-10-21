Дабл-дабл Таунса помог "Миннесоте" обыграть "Юту"

"Миннесота" обыграла "Юту" в матче регулярного чемпионата НБА - 100:97. Дабл-дабл на свой счет в этой встрече записал центровой "Тимбервулвз" Карл-Энтони Таунс - 20 очков и 10 подборов.

В еще одном поединке "Сакраменто" одержал победу над "Далласом" - 93:99.

НБА

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Юта" - 100:97 (19:16, 27:26, 24:23, 30:32)

М: Уиггинс (21), Таунс (20+10 подборов), Кроуфорд (17).

Ю: Худ (20), Рубио (19+10 передач), Фэйворс (16).

"Даллас" - "Сакраменто" - 88:93 (23:19, 23:27, 14:25, 28:22)

Д: Барнс (24), Финней-Смит (14), Феррелл (14).

С: Хилл (21), Рэндолф (13), Хайлд (13).