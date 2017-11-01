Дабл-дабл Сабониса помог "Индиане" обыграть "Сакраменто"

"Индиана" обыграла "Сакраменто" в матче регулярного чемпионата НБА - 101:83. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Кингз" Деарон Фокс, набравший 18 очков.
В составе "Пэйсерс" больше всего набрал Боян Богданович - 17 очков. Домантас Сабонис сделал дабл-дабл - 12 очков и 16 подборов.
НБА
Регулярный чемпионат
"Индиана" - "Сакраменто" - 101:83 (24:13, 31:17, 14:18, 32:35)
И: Богданович (17), Янг (15), Оладипо (14), Сабонис (12+16 подборов).
С: Фокс (18), Рэндолф (12), Хилл (8).
Bojan drops in the dime! #Pacers pic.twitter.com/7yydP4uU2G– NBA (@NBA) 31 октября 2017 г.