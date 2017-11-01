Дабл-дабл Сабониса помог "Индиане" обыграть "Сакраменто"

"Индиана" обыграла "Сакраменто" в матче регулярного чемпионата НБА - 101:83. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Кингз" Деарон Фокс, набравший 18 очков.

В составе "Пэйсерс" больше всего набрал Боян Богданович - 17 очков. Домантас Сабонис сделал дабл-дабл - 12 очков и 16 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Индиана" - "Сакраменто" - 101:83 (24:13, 31:17, 14:18, 32:35)

И: Богданович (17), Янг (15), Оладипо (14), Сабонис (12+16 подборов).

С: Фокс (18), Рэндолф (12), Хилл (8).