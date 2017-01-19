Дабл-дабл Роуза позволил "Нью-Йорку" победить "Бостон", у Томаса – 39 очков

"Нью-Йорк" нанес поражение "Бостону" в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 117:105. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Селтикс" Яйзея Томас, набравший 39 очков. В составе "Никс" лучшим был защитник Деррик Роуз, набравший 30 очков и сделавший 10 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Нью-Йорк" – 105:117 (34:31, 20:32, 29:25, 23:29)

Б: Томас (39), Краудер (21), Браун (12).

Н: Роуз (30 + 10 подборов), Кузминскас (17), Эрнангомес (17 + 11 подборов).

"Филадельфия" – "Торонто" – 94:89 (25:21, 21:23, 22:21, 26:24)

Ф: Эмбиид (26), Ильясова (18), Ковингтон (10).

Т: Дерозан (25), Лоури (24), Вланчюнас (10 + 16 подборов).

"Вашингтон" – "Мемфис" – 104:101 (30:24, 36:27, 17:26, 21:24)

В: Уолл (25 + 13 передач), Портер (25), Моррис (17 + 12 подборов).

М: М. Газоль (28), Конли (20), Грин (15 + 13 подборов).