Дабл-дабл Пола помог "Хьюстону" прервать победную серию "Голден Стэйт"

"Хьюстон" на своем паркете обыграл "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА. "Рокитс" прервал четырехматчевую победную серию "Уорриорз".

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Крис Пол, оформивший дабл-дабл - 33 очка и 11 подборов.

В турнирной таблице Западной конференции "Хьюстон" идет на втором месте, а "Голден Стэйт" - на первом.

НБА

Регулярный чемпионат

"Хьюстон" - "Голден Стэйт" - 116:108 (40:28, 25:30, 27:33, 24:17)

Х: Пол (33 + 11 подборов), Харден (22), Капела (18)

Г: Дюрант (26), Грин (21), Карри (19)