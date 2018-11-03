05:10 | Баскетбол — НБА

Дабл-дабл Пола помог "Хьюстону" обыграть "Бруклин"

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"Бруклин" на своем паркете проиграл "Хьюстону" в матче регулярного чемпионата НБА. "Рокитс" удалось прервать четырехматчевую серию поражений.

Самым результативным игроком стал разыгрывающий "Хьюстона" Крис Пол, оформивший дабл-дабл - 32 очка и 11 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" - "Хьюстон" - 111:119 (32:25, 29:31, 25:35, 25:28)

Б: Леверт (29), Харрис (18), Динуидди (12)

Х: Пол (32 + 11 передач), Энтони (28), Капела (22 + 13 подборов)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/

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