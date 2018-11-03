Дабл-дабл Пола помог "Хьюстону" обыграть "Бруклин"

"Бруклин" на своем паркете проиграл "Хьюстону" в матче регулярного чемпионата НБА. "Рокитс" удалось прервать четырехматчевую серию поражений.
Самым результативным игроком стал разыгрывающий "Хьюстона" Крис Пол, оформивший дабл-дабл - 32 очка и 11 передач.
НБА
Регулярный чемпионат
"Бруклин" - "Хьюстон" - 111:119 (32:25, 29:31, 25:35, 25:28)
Б: Леверт (29), Харрис (18), Динуидди (12)
Х: Пол (32 + 11 передач), Энтони (28), Капела (22 + 13 подборов)
Chris Paul (32 PTS, 11 AST, 7 REB) & Carmelo Anthony (28 PTS, 6 3PM) fuel the @HoustonRockets win in Brooklyn!#Rockets 119 | #WeGoHard 111– NBA (@NBA) 3 ноября 2018 г.
Clint Capela: 22 PTS, 13 REB, 5 AST
Eric Gordon: 21 PTS, 3 AST
Caris LeVert: 29 PTS, 4 3PM pic.twitter.com/uD23ijwP2n
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