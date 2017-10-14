Дабл-дабл Олдриджа помог "Сан-Антонио" обыграть "Хьюстон"

"Сан-Антонио" в предсезонном матче обыграл "Хьюстон" - 106:97. В составе "Спэрс" дабл-даблом отметился форвард ЛаМаркус Олдридж. на его счету 26 очков и 10 подборов. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Эрик Гордон. Он набрал 27 очков. Еще один дабл-дабл оформил защитник "Хьюстона" Джеймс Харден. У него 15 очков и 11 передач. В еще одном матче игрового дня "Торонто" переиграл "Чикаго" - 125:104.

НБА

Предсезонные матчи

"Хьюстон" - "Сан-Антонио" - 97:106 (24:25, 27:29, 25:27, 21:25)

"Х": Гордон (27), Харден (15), Ариза (14).

"С-А": Олдридж (26), Гэй (14), Андерсон (13).

"Чикаго" - "Торонто" - 104:125 (31:35, 25:28, 31:24, 17:38)

"Ч": Холидэй (17), Маркканен (13), Портис (12).

"Т": Майлз (27), Лоури (17), Пауэлл (16).