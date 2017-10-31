Дабл-дабл Лоури помог "Торонто" обыграть "Портленд"

"Торонто" обыграл "Портленд" в матче регулярного чемпионата НБА - 99:85. Дабл-дабл оформил разыгрывающий "Рэпторз" Кайл Лоури - 19 очков и 10 подборов. Самым результативным игроком встречи стал рызыгрывающий "Трэйл Блэйзерс" Дэмиэн Лиллард, набравший 36 очков. Ключевым отрезком матча стала вторая четверть, которую "Портленд" проиграл со счетом 6:25.

НБА

Регулярный сезон

"Портленд" - "Торонто" - 85:99 (29:29, 6:25, 26:27, 24:18)

П: Лиллард (36), Макколлум (16), Нуркич (8).

Т: Дерозан (25), Лоури (19 очков + 10 подборов), Ногейра (17).