Дабл-дабл Леонарда помог "Торонто" обыграть "Вашингтон"

"Торонто" обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НБА - 125:107. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Рэпторз" Кавай Леонард, который оформил дабл-дабл - 27 очков и 10 подборов.

"Нью-Йорк" обыграл "Нью-Орлеан" - 114:109. Форвард "Пеликанс" Энтони Дэвис набрал 33 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Вашингтон" - 125:107 (38:26, 32:36, 31:25, 24:20)

Т: Леонард (27+10 подборов), Лоури (15), Ануоби (15).

В: Бил (20), Портер (17), Моррис (16).

"Нью-Йорк" - "Нью-Орлеан" - 114:109 (28:34, 31:26, 28:30, 27:19)

Н-Й: Мадэй (27), Трир (25), Кантер (17+12 подборов).

Н-О: Дэвис (33+12 подборов), Холидэй (22), Миротич (19).