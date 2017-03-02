Дабл-дабл Леонарда помог "Сан-Антонио" обыграть "Индиану"

"Сан-Антонио" на своей площадке обыграл "Индиану" в матче регулярного чемпионата НБА - 100:99. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл - 31 очков и 10 подборов. В еще одном поединке "Миннесота" на выезде одержала победу над "Ютой" - 107:80.

НБА

Регулярный чемпионат

"Сан-Антонио" - "Индиана" - 100:99 (29:28, 18:21, 26:27, 27:23)

С: Леонард (31+10 подборов), Ли (18), П. Газоль (18).

И: Джородж (22), Майлз (19), Тернер (16).

"Юта" - "Миннесота" - 80:107 (16:21, 19:30, 18:30, 27:26)

Ю: Экзам (15), Хэйворд (13), Фэйворс (10+12 подборов).

М: Таунс (21+15 подборов), Уиггинс (20), Мухаммад (18).