Дабл-дабл Леброна помог "Лейкерс" обыграть "Финикс"

"Лейкерс" на выезде переиграл "Финикс" в матче регулярного чемпионата НБА. Форвард Леброн Джеймс оформил дубль, записав на свой счет 19 очков и 10 результативных передач.
В других встречах "Милуоки" выиграл у "Филадельфии", а "Сакраменто" переиграл "Мемфис".
НБА
Регулярный чемпионат
"Милуоки" - "Филадельфия" - 123:108 (22:34, 49:30, 21:17, 31:27)
М: Адетокумбо (32 + 18 подборов + 10 передач), Миддлтон (25), Лопес (21)
Ф: Эмбиид (30 + 19 подборов), Редик (19), Шарич (15)
"Финикс" - "Лейкерс" - 113:131 (30:32, 24:44, 32:30, 27:25)
Ф: Букер (23), Айтон (22 + 11 подборов), Чендлер (14 + 11 подборов)
Л: Стивенсон (23), Макги (20), Джеймс (19 + 10 передач)
"Сакраменто" - "Мемфис" - 97:92 (19:28, 25:24, 27:19, 26:21)
С: Хилд (23), Фокс (21), Коули-Стайн (15 + 10 подборов)
М: Конли (27), Джексон (14), Селден (13)