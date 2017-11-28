Дабл-дабл Леброна Джеймса продлил победную серию "Кливленда"

"Кливленд" обыграл "Филадельфию" со счетом 113:91 в матче регулярного чемпионата НБА. "Кавальерс" одержали восьмую победу подряд, а вот победная серия "76-х" из трех матчей прервалась.

Лучшим игроком в составе "Филадельфии" стал Джоэль Эмбиид, записавний на свой счет 30 очков и 11 подборов. Звезда "Кавс" Леброн Джеймс также оформил дабл-дабл – 30 очков и 13 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Кливленд" – 91:113 (22:29, 23:24, 28:33, 18:27)

Ф: Эмбиид (30 + 11 подборов), Макконнелл (11), Реддик (11)

К: Джеймс (30 + 13 подборов), Уэйд (15), Грин (14 + 14 подборов)