Дабл-дабл Лаури помог "Торонто" переиграть "Сакраменто"

"Сакраменто" на своем паркете уступил "Торонто" в матче регулярного чемпионата НБА. Дабл-даблом в составе гостей отметился защитник Кайл Лаури.

Самым результативным игроком встречи стал Демар Дерозан, записавший на свой счет 25 очков, 3 подбора и 9 результативных передач.

"Сакраменто" идет на 13-м месте в Западной конференции, а "Торонто" - на 2-м в Восточной.

НБА

Регулярный чемпионат

"Сакраменто" - "Торонто" - 87:102 (17:22, 29:32, 21:25, 20:23)

С: Рэндолф (19), Хилд (17), Богданович (15)

Т: Дерозан (25), Ибака (20), Лаури (15 + 12 подборов)