Дабл-дабл Казинса и 30 очков Дэвиса помогли "Нью-Орлеану" обыграть "Даллас"

"Нью-Орлеан" обыграл на выезде "Даллас" в матче регулярного чемпионата НБА - 99:49. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Пеликанс" Энтони Дэвис, который набрал 30 очков. Его партнер по команде Демаркус Казинс сделал дабл-дабл - 20 очков и 22 подбора.

В еще одном поединке "Сан-Антонио" одержал победу над "Шарлотт" - 108:101. В этой игре самым результативным стал защитник "Хорнетс" Джереми Лэмб, на счету которого 27 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Нью-Орлеан" - 94:99 (25:28, 21:27, 17:20, 31:24)

Д: Барнс (26), Смит (16), Бареа (13).

Н: Дэвис (30), Казинс (20+22 подбора), Мур (11).

"Сан-Антонио" - "Шарлотт" - 108:101 (25:19, 24:26, 31:26, 28:30)

С: Форбс (22), Гэй (20), Миллс (17).

Ш: Лэмб (27), Ховард (20+12 подборов), Бэкон (18).