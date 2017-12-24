Дабл-дабл Ховарда принес "Шарлотт" победу над "Милуоки"

"Вашингтон" на своем паркете переиграл "Орландо" в матче регулярного чемпионата НБА. "Мэджик" потерпел 8-e поражение кряду.
В другой встрече "Шарлотт" обыграл "Милуоки", прервав двухматчевую серию поражений. Дабл-даблем отметился центрой "Хорнетс" Дуайт Ховард.
НБА
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Орландо" - 130:103 (37:29, 35:19, 28:35, 30:20)
В: Скотт (18), Бил (17), Портер (17)
О: Пэйтон (30), Хезонья (160, Симмонс (14)
"Шарлотт" - "Милуоки" - 111:106 (24:23, 29:31, 28:31, 30:21)
Ш: Ховард (21 + 16 подборов), Уокер (19), Камински (14)
М: Миддлтон (31), Бледсоу (16), Хенсон (16)