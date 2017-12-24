05:32 | Баскетбол — НБА

Дабл-дабл Ховарда принес "Шарлотт" победу над "Милуоки"


"Вашингтон" на своем паркете переиграл "Орландо" в матче регулярного чемпионата НБА. "Мэджик" потерпел 8-e поражение кряду.

В другой встрече "Шарлотт" обыграл "Милуоки", прервав двухматчевую серию поражений. Дабл-даблем отметился центрой "Хорнетс" Дуайт Ховард.

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Орландо" - 130:103 (37:29, 35:19, 28:35, 30:20)

В: Скотт (18), Бил (17), Портер (17)

О: Пэйтон (30), Хезонья (160, Симмонс (14)

"Шарлотт" - "Милуоки" - 111:106 (24:23, 29:31, 28:31, 30:21)

Ш: Ховард (21 + 16 подборов), Уокер (19), Камински (14)

М: Миддлтон (31), Бледсоу (16), Хенсон (16)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/

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