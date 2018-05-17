Дабл-дабл Хардена помог "Хьюстону" сравнять счет в серии с "Голден Стэйт"

"Хьюстон" во втором матче финала Западной конференции обыграл "Голден Стэйт" - 127:105. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант, который набрал 38 очков.

В составе "Рокитс" наиболее весомый вклад в победу сделали Джеймс Харден и Эрик Гордон - по 27 очков. Счет в серии после этой игры сравнялся - 1:1.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Второй матч

"Хьюстон" - "Голден Стэйт" - 127:105 (26:21, 38:29, 31:29, 32:26)

Х: Харден (27+10 подборов), Гордон (27), Такер (22).

Г: Дюрант (38), Карри (16), Томпсон (8).