Дабл-дабл Хардена помог "Хьюстону" обыграть "Индиану"

"Хьюстон" обыграл "Индиану" в матче регулярного чемпионата НБА - 118:97. Самым результативным игроком встречи стал защитник Джеймс Харден, набравший 29 очков и 10 передач. Команда продолжает лидировать в Западной конференции, одержав шестую победу подряд.

"Миннесота" на выезде победила "Нью-Орлеан" - 120:102.Самым результативным игроком встречи стал Эндрю Уиггинс, набравший 28 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Хьюстон" - "Индиана" - 118:97 (22:27, 32:22, 35:22, 29:26)

Х: Харден (29+10 передач), Капела (22+13 подборов), Андерсон (19).

И: Янг (23), Оладипо (19), Тернер (15+10 подборов), Богданович (15).

"Нью-Орлеан" - "Миннесота" - 102:120 (29:28, 20:34, 27:31, 26:27)

Н: Холидэй (27), Казинс (17+10 подборов), Дэвис (17).

М: Уиггинс (28), Батлер (19), Дьенг (19).