Дабл-дабл Хардена помог "Хьюстону" обыграть "Чикаго"

"Хьюстон" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НБА - 115:94. Защитник "Рокитс" Джеймс Харден сделал в этой встрече дабл-дабл - 19 очков и 13 передач. В еще одном поединке "Милуоки" одержал победу над "Индианой".

НБА

Регулярный сезон

"Чикаго" - "Хьюстон" - 94:115 (33:23, 16:33, 14:36, 31:23)

Ч: Уэйд (21), Батлер (16), Пэйн (11).

Х: Андерсон (21), Харден (19+13 передач), Уильямс (18).

"Милуоки" - "Индиана" - 99:85 (23:27, 22:23, 29:18, 25:17)

М: Адетокумбо (21), Миддлтон (21), Монро (18).

И: Джордж (18+11 подборов), Тиг (17), Эллис (12).