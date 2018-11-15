Дабл-дабл Гриффина принес "Детройту" победу над "Торонто"

"Бостон" на своем паркете переиграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече "Майами" на выезде обыграл "Бруклин", а "Торонто" дома уступил "Детройту".

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Чикаго" - 111:82 (19:24, 32:11, 26:24, 34:23)

Б: Браун (18), Ирвинг (17), Тейтум (14)

Ч: Харрисон (16), Паркер (14), Картер (11)

"Бруклин" - "Майами" - 107:120 (21:37, 28:24, 23:29, 35:30)

Б: Динуидди (18), Холлис-Джефферсон (14), Напьер (13)

М: Джонсон (24), Драгич (21), Ричардсон (15)

"Торонто" - "Детройт" - 104:106 (31:26, 34:27, 23:24, 16:29)

Т: Ленард (26), Монро (17), Сиакам (17)

Д: Гриффин (30 + 12 подборы), Гэллоуэй (13), Джексон (13)