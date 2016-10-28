Дабл-дабл Гриффина помог "Клипперс" обыграть "Портленд"

В матче регулярного чемпионата "Портленд" на своей площадке уступил "Клипперс" - 106:114. Форвард команды из Лос-Анджелеса Блэйк Гриффин оформил дабл-дабл, набрав 27 очков и совершив 13 подборов. Также 27 очками отметился разыгрывающий калифорнийцев Крис Пол. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Блэйзерс" Дэмиан Лиллард, записав на свой счет 29 очков и сделав 10 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Портленд" - "Клипперс" - 106:114 (27:28, 22:30, 33:24, 24:32)

П: Лиллард (29 + 10 подборов), Харклесс (23), Мэйс. Пламли (17), Макколлум (16), Крэбб (10).

К: Гриффин (27 + 13 подборов), К. Пол (27), Кроуфорд (15), Спейтс (15).