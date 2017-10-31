Дабл-дабл Эванса не помешал "Шарлотт" обыграть "Мемфис"

"Шарлотт" победил "Мемфис" в матче регулярного чемпионата НБА - 104:99. Для "Гризлиз" это поражение стало вторым в семи встречах. Команда продолжает занимать вторую строчку в Западной конференции. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Хорнетс" Кемба Уокер, набравший 27 очков. Защитник "Мемфиса" Тайрек Эванс сделал дабл-дабл, набрав 19 очков и 10 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Мемфис" - "Шарлотт" - 99:104 (31:31, 26:20, 25:20, 17:31)

М: Уокер (27), Лэмб (17), Монк (13).

Ш: Эванс (19 очков + 10 подборов), Конли (16), Брукс (11).